Intensa scossa di terremoto in Sicilia, paura a Cefalù e Palermo [dati INGV]

Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata avvertita all’alba di oggi 31 agosto 2021, verso le 06.14, su gran parte della Sicilia settentrionale. Tante le segnalazioni da Palermo e Cefalù, dove centinaia di persone sono state svegliate dal terremoto.

Secondo i dati dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 4.3, mentre l’ipocentro è stato individuato a soli 6 km di profondità. Epicentro in mare, precisamente nel basso Tirreno a poco più di 10 km dalla costa di Campofelice di Roccella e Cefalù.

Il terremoto è stato nettamente avvertito per diversi secondi sulla costa palermitana, soprattutto tra Cefalù, Lascari, Termini Imerese e Bagheria. Gli abitanti segnalano tremori e boati durati diversi secondi: a tremare soprattutto credenze, armadi, vetri e lampadari.

Paura anche a Palermo, distante circa 43 km dall’epicentro: qui la scossa è stata avvertita in modo leggermente più lieve. Segnalazioni anche dal messinese occidentale, dalle Madonie, Corleone ed Enna.

Non ci sono danni a cose o persone. Questi i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Lascari PA 14 3588 3588 Campofelice di Roccella PA 14 7537 11125 Cefalù PA 14 14393 25518 Gratteri PA 18 963 26481

A cura di Raffaele Laricchia

