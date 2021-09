Meteo: comincia l’autunno meteorologico, ma con l’alta pressione!

Oggi 1 settembre inizia ufficialmente l’autunno sul calendario meteo-climatico italiano, come di consueto ad inizio settembre. Si tratta di un inizio di stagione convenzionale, determinato dalle medie climatiche della nostra penisola che con l’avvio di settembre propendono verso un clima più autunnale che estivo. L’autunno a cui siamo tutti abituati comincerà invece il 22 settembre con l’arrivo dell’equinozio.

L’esordio dell’autunno meteorologico sarà complessivamente stabile grazie al ritorno dell’alta pressione su gran parte della penisola. Qualche nota instabile la troviamo stamattina sul mar Adriatico e a tratti anche sul Gargano, Bari e brindisino, ma si tratta di fenomeni mattutini molto rapidi che a breve lasceranno spazio a cieli sereni o poco nuvolosi.

METEO 1 SETTEMBRE 2021 | Alta pressione in netto rinforzo ovunque: cieli sereni su gran parte d’Italia eccetto isolati addensamenti pomeridiani su colline e rilievi da nord a sud. Temperature massime in aumento ovunque con picchi di 32-33°C sulle isole maggiori e fino a 29-30°C in pianura Padana. Dopo il tramonto il clima sarà fresco e gradevole ovunque.

A cura di Raffaele Laricchia

