Violenti temporali in Spagna: alluvione lampo su Tarragona [VIDEO]

Mentre l’Italia è avvolta dall’alta pressione in quasi ogni suo angolo, sull’Europa occidentale si è instaurata un’area di bassa pressione particolarmente incisiva e dannosa, che sta scatenando numerosi forti temporali.

Le aree interne e le coste mediterranee sono quelle più colpite dai forti temporali. In particolare una notizia dell’ultima ora ci informa di un alluvione lampo abbattutosi su Tarragona, cittadina della Catalogna, situata a sud-ovest di Barcellona.

Il nubifragio ha creato allagamenti e veri e propri fiumi in piena per le strade, capaci di scaraventare via diverse automobili. Nella località di Alcanar (Tarragona) sono caduti 232 mm di pioggia in poche ore, un quantitativo esorbitante che è purtroppo sfociato in un alluvione lampo.

En Tarragona se han registrado hasta 232,4 litros por metro cuadrado hasta las 14:00 horas, con intensidades de hasta 4 litros por minuto pic.twitter.com/3FuCLjQmib — El HuffPost (@ElHuffPost) September 1, 2021

Le immagini che arrivano da Tarragona sono impressionanti:

A cura di Raffaele Laricchia

