Alluvione devastante su Alcanar: locali devastati e auto trascinate fino in mare

La costa spagnola orientale, quella mediterranea, sta facendo i conti con piogge di notevole portata come da tempo non si verificavano. Dopo le immagini impressionanti arrivate da Tarragona, giungono notizie molto simili anche da Alcanar, situata qualche chilometro più a sud.

La località costiera di Alcanar è stata colpita da nubifragi eccezionali che sono degenerati in alluvioni lampo. Sono caduti oltre 200 mm di pioggia in due ore, di cui 77 mm in appena 20 minuti: si tratta di quantitativi di pioggia esagerati per una località poco abituata a simili precipitazioni in estate. Le conseguenze, purtroppo, sono state disastrose: fiumi di acqua, fango e detriti hanno attraversato le vie cittadine dalle aree interne fin sul mare, travolgendo tutto ciò che capitasse davanti.

Decine e decine di automobili sono state scaraventate via, alcune di queste sono arrivate fin sul mare. Tanti locali e bar costieri sono stati devastati. Diversi sono stati gli interventi in elicottero per salvare persone rimaste intrappolate all’interno delle loro automobili, impossibilitate a procedere per il livello dell’acqua troppo alto lungo le sedi stradali.

Fortunatamente al momento non risultano feriti gravi o vittime.

Així ha quedat el restaurant Racó del Port, de Les Cases d'Alcanar. La @MartaCarreras_ parla amb la Rosa, la seva propietà ria, ara en directe al @maticatradio. pic.twitter.com/9xYL0B91WY — Albert Mercadé (@albertmercade) September 2, 2021

A cura di Raffaele Laricchia

