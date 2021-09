Gran Sasso: incendio distrugge completamente il famoso rifugio Fonte Vetica

Un incendio ha devastato questa notte il rifugio Fonte Vetica di Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso, in Abruzzo.

Il rogo ha letteralmente distrutto uno fra i più noti rifugi della zona. Secondo una prima ricostruzione, il fuoco sarebbe partito dalle cucine del ristorante e poi si sarebbe propagato ai piani superiori. Il rifugio, che era stato appena ingrandito e ristrutturato, è andato completamente in cenere. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Una prima chiamata ai vigili del fuoco è arrivata attorno alla mezzanotte. Ad intervenire sono state quattro squadre di terra dei Vigili del fuoco, più altre dieci unità . Purtroppo però i pompieri hanno potuto far poco per salvare la struttura, subito divorata dalle fiamme.

In fase di accertamento le cause dell’incendio. Sono in corso le prime indagini.

A cura di Francesco Ladisa

