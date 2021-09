Meteo: cenni di cambiamento da ovest, alta pressione in indebolimento

L’alta pressione è tornata per qualche giorno a sorvolare l’Italia regalandoci ore stabili e gradevoli, senza caldo eccessivo. Ora, però, le condizioni meteo tenderanno gradualmente a cambiare a causa di infiltrazioni umide e instabili da ovest.

Una perturbazione situata nel Mediterraneo occidentale si muoverà verso est e sarà determinante per un peggioramento del tempo a partire dalla Sardegna e poi, nel corso del week-end, anche su molte località del centro-sud.

METEO 2 SETTEMBRE 2021 | Stabile su quasi tutta Italia grazie all’alta pressione, ma le nubi sono destinate ad aumentare in Sardegna: sarà proprio sull’isola che avremo degli isolati acquazzoni o temporali soprattutto tra pomeriggio e sera. Il tempo poi peggiorerà ulteriormente domani su tutta l’isola.

Qualche nube in più nella seconda parte della giornata su Liguria, Lazio, Toscana, Sicilia, ma senza fenomeni annessi.

Temperature in lieve calo su Sardegna e regioni adriatiche, mentre sono attese in aumento al nord e il lato tirrenico con picchi di 30-31°C. Moderati venti di maestrale in Puglia.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook