Previsioni meteo: rapida perturbazione verso il centro-sud nelle prossime 48 ore

Il tempo è pronto a peggiorare su diverse regioni nel corso del week-end, a causa di una rapida perturbazione in movimento da ovest verso est che già ha portato i primi isolati effetti in Sardegna. Il mar Tirreno, questa sera, pullula di forti temporali ma al momento non minacciano la nostra penisola essendo questi tutti relegati in mare aperto.

Tra domani e domenica il peggioramento si estenderà anche alle nostre regioni meridionali ed in piccola parte anche su quelle centrali. Tuttavia chiariamo subito che si tratterà di un peggioramento abbastanza blando, caratterizzato da fenomeni sparsi e solo molto localmente di forte entità.

SABATO 4 SETTEMBRE | Nubi, piogge e qualche isolato temporale sin dalle prime ore del mattino su Campania, Basilicata, Calabria settentrionale. Isolati fenomeni anche su Toscana e Lazio tra notte e mattino.

Aumentano le nubi su Puglia, Molise, Abruzzo e Sicilia, ma senza piogge al mattino. Nel pomeriggio instabilità diffusa nelle zone interne di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria (specie monti e colline) mentre sulle coste e pianure avremo tempo più variabile con schiarite e isolati fenomeni.

Possibilità di piogge sparse anche in Sicilia nel corso della giornata.

Al nord tempo stabile ovunque.

DOMENICA 5 SETTEMBRE | Stabile su tutto il centro-nord, mentre avremo ancora piogge, rovesci e temporali sparsi su Basilicata, Calabria, Sicilia. Fenomeni residui al mattino su Campania e Puglia. In serata migliora nettamente su quasi tutto il sud.

A cura di Raffaele Laricchia

