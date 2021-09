Inizio di settimana con forte anticiclone su tante regioni, TEMPORALI al sud?

La prossima settimana potrebbe proseguire sulla scia di quella attuale: l’alta pressione continuerebbe a fare la voce grossa su gran parte del centro-nord mentre le regioni meridionali potrebbero ritrovarsi sotto una circolazione più fresca e soprattutto più instabile, ad opera di correnti nord-orientali.

Il quadro barico per l’inizio della prossima settimana è sicuramente delineato, come ampiamente enunciato nel video in basso da Raffaele Laricchia. L’alta pressione ingloberà tutto il centro-nord e tenderà anche a rinforzarsi rispetto a questi ultimi giorni; di contro, al sud, si intensificherà la circolazione fresca dai Balcani che sarà responsabile di isolati ma forti temporali.

L’instabilità coinvolgerà in modo più diretto Basilicata, Calabria e Sicilia, dove sia lunedì che martedì potremo assistere a forti temporali soprattutto nelle aree interne. Fenomeni decisamente più rari su Puglia e Campania, dove prevarrà il Sole alternato ad annuvolamenti momentanei.

Sul centro-nord il Sole sarà assoluto protagonista assieme all’aumento delle temperature: le massime raggiungeranno i 30-31°C nelle aree interne di Lazio, Toscana e in pianura Padana. Al contrario avremo clima più fresco al sud, con massime tra i 25 e 29°C. Clima molto fresco di notte e all’alba su tutta la penisola.

Questa situazione potrebbe persistere almeno fino a giovedì 9 o venerdì 10, mentre per un cambio di circolazione degno di nota (in grado di portare la pioggia al nord) occorrerà attendere la seconda metà del mese.

A cura di Raffaele Laricchia

