L’Artico torna a respirare: tenuta estiva nettamente migliore degli ultimi 14 anni

Finalmente arrivano buone notizie dal polo nord, ormai diventato l’emblema degli effetti del riscaldamento globale e del cambiamento climatico. La fusione dei ghiacci estiva di questo 2021 è decisamente più blanda rispetto a quella delle scorse estati, così come si evince dai grafici che monitorano l’estensione della calotta artica.

Dai dati appena osservati si evince come l’estensione dei ghiacci sia diminuita molto più lentamente rispetto ai mesi di agosto degli ultimi 14 anni. In poche parole la fusione estiva (normale per il polo nord) è stata poco pronunciata rispetto agli anni scorsi.

A fine agosto 2021 l’estensione media dei ghiacci artici è di 5,75 milioni di chilometri quadrati, ben 1,03 milioni oltre il minimo storico registrato nel 2012. La minima estensione è stata raggiunta il 9 agosto, dopodiché è cominciata la lenta ripresa della calotta grazie al costante aumento dei minuti di buio.

Cosa ha influito sulla ridotta perdita di ghiaccio? Molto probabilmente uno dei responsabili è una bassa pressione instauratasi sul mare di Beaufort che ha permesso alle temperature di mantenersi basse per tanti giorni nel corso dell’estate.

Tuttavia specifichiamo che l’attuale estensione dei ghiacci, al netto di questa insolita ripresa estiva, resta ancora lontana dalla media 1981/2010. Per essere più precisi mancano all’appello 1,45 milioni di chilometri quadrati di ghiaccio per poter parlare di normalità .

Specifichiamo, inoltre, che è molto difficile parlare di inversione di tendenza ed è invece probabile che possa trattarsi di un evento isolato che purtroppo non deve farci chiudere gli occhi davanti al riscaldamento globale. Per parlare di un cambio di rotta ed una vera ripresa della calotta artica occorrerà assistere a questi miglioramenti ripetutamente nel corso degli anni. Insomma come si suol dire: una rondine non fa primavera…

A cura di Raffaele Laricchia

