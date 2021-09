Meteo: grosso MCC (temporale complesso) sta attraversando il sud Italia

Le prime infiltrazioni fresche di settembre stanno generando uno dei fenomeni meteorologici più complessi e misteriosi in ambito convettivo. Ci riferiamo ad un vasto sistema temporalesco formatosi nel basso Tirreno ieri sera e ancora presente questa mattina tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania meridionale.

Si tratta di un MCC (Mesoscale Convective Complex), ovvero un temporale a mesoscala complesso, formato a sua volta da numerosi temporali uniti tra di loro. Spesso un MCC è anche l’unione di più MCS (Mesoscale Convective System) che già diverse volte abbiamo discusso negli anni riferendoci ad episodi avvenuti in Italia.

Un MCC è ancor più raro e ancor più complesso ed è anche uno di quei pochi fenomeni quasi del tutto non prevedibili.

Questo vasto MCC appare dal satellite come un unico grande temporale di forma ovale dal diametro di circa 400 km, ma in realtà è formato da numerose celle temporalesche ravvicinate e organizzate. Molto probabilmente la sua formazione è strettamente legata alla grande energia rilasciata dal Tirreno, la cui temperatura superficiale sfiora i 29-30°C.

METEO 4 SETTEMBRE | Il maltempo dunque sarà protagonista al sud, con piogge e temporali diffusi su Sicilia e Calabria in particolare. Questo sistema temporalesco complesso porterà fenomeni a tratti molto intensi sulla Sicilia settentrionale e in Calabria. Piogge e temporali sparsi anche in Campania, Basilicata e zone interne pugliesi e in Salento.

Nel pomeriggio possibilità di temporali nelle aree interne di Molise, Abruzzo, Lazio. Tempo via via più stabile man mano che ci spostiamo verso nord.

A cura di Raffaele Laricchia

