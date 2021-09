Alluvione lampo su Nardò: oltre 100 mm di pioggia mandano in tilt la città [VIDEO]

Una serie di intensi temporali pomeridiani si sono abbattuti sulla Puglia ionica e le aree interne salentine, dove hanno generato piogge molto forti e intense raffiche di vento. Uno di questi temporali ha fortemente colpito la cittadina di Nardò, scatenando un vero e proprio alluvione lampo.

Il nubifragio ha scaricato al suolo oltre 100 mm di pioggia in breve tempo: si tratta di una quantità estremamente alta di pioggia su un terreno che ancora risente del lungo periodo siccitoso che ci accompagna dalla primavera. Il risultato è stato purtroppo pessimo, come già vi avevamo mostrato in questo articolo.

Nardò è allagata dalla pioggia e in molti tratti stradali l’acqua sommerge marciapiedi, bar, locali e piani terra. Impantanate decine e decine di automobili: il livello dell’acqua ha superato quello delle ruote.

La situazione è critica e sono decine le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco. Fortunatamente il temporale si è esaurito ed ora arrivano schiarite sempre più ampie sul Salento.

A cura di Raffaele Laricchia

