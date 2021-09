Fulmine blocca funivia del Faito durante forte temporale su Napoli: 18 persone rimaste bloccate in una cabina

Un forte temporale pomeridiano ha colpito ieri la Campania e in particolar modo l’area fra napoletano e salernitano (come vi abbiamo documentato in questo articolo).

Uno dei tanti fulmini caduti durante il fenomeno temporalesco ha colpito la centrale della funivia del Faito, che collega la cittĂ di Castellammare di Stabia con il monte Faito e regala una splendida panoramica del Golfo di Napoli. E’ scattato così il sistema di blocco dell’impianto nel momento in cui a bordo c’erano 17 passeggeri oltre al controllore.

Le 18 persone sono rimaste quindi bloccate all’interno della cabina, rimasta sospesa in aria per una decina di minuti. Quando la tempesta si è placata il motore di riserva ha permesso di riportare lentamente entrambe le cabine alle stazioni. I

l servizio della funivia è stato sospeso da Eav alle 17:25 lasciando circa 50 persone sul monte Faito in attesa di un mezzo sostitutivo per tornare a Castellammare di Stabia. I viaggiatori poi riportati a valle grazie ad un autobus. Nessuna grave conseguenza ma solo momenti di paura.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook