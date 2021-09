METEO | Altra giornata molto instabile al sud, caldo al centro-nord

Temporali e rovesci saranno ancora protagonisti in tante località del Meridione nel corso della giornata odierna, soprattutto sui settori ionici e basso tirrenici. Tutto questo a causa di un flusso d’aria fresca nord-orientale, proveniente dai Balcani, che scorre su gran parte del Meridione lasciando all’asciutto il centro-nord, dove invece troviamo alta pressione. I temporali anche oggi potranno rivelarsi molto intensi, come accaduto ieri in Salento.

METEO 7 SETTEMBRE 2021 | Già al mattino possibilità di annuvolamenti, rovesci e temporali sparsi su Calabria e Sicilia orientale, ma sarà nel pomeriggio che avremo l’apice dell’instabilità : possibilità di temporali intensi in Sicilia, specie zone interne e tra ragusano e siracusano, Calabria, Basilicata, Puglia ionica.

Probabile l’arrivo di nubifragi, forti raffiche di vento e grandinate nelle suddette regioni, tuttavia a livello molto localizzato. Sereno o poco nuvoloso sulla Puglia adriatica, Campania, Molise, Sardegna e tutto il resto del centro-nord.

Le temperature saranno nettamente più alte al nord rispetto al sud: ci aspettiamo massime fino a 30°C sulla pianura Padana, in Toscana e nel Lazio. Clima più fresco al sud Italia, complici anche i fenomeni di instabilità .

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook