Spettacolare meteora nei cieli francesi, si specchia in mare [VIDEO]

Nella serata del 5 settembre, attorno alle 23.47, una spettacolare palla infuocata ha attraversato i cieli francesi e inglesi regalando uno spettacolo più unico che raro.

Si è trattato di una grossa meteora avvistata principalmente nei cieli della Bretagne, la regione più nord-occidentale della Francia. Il bolide ha resistito alle forze della nostra atmosfera per diversi secondi prima di esplodere a quote modeste (attorno ai 90-100 km di altezza). Il risultato è stata una vistosa scia luminosa che ha tagliato i cieli da sud verso nord, tanto da essere osservata perfino in Inghilterra.

La meteora, inoltre, si è specchiata nelle acque dell’oceano Atlantico regalando così uno scenario a dir poco mozzafiato. Ovviamente non ci sono state conseguenze di alcun tipo, dato che il corpo roccioso è esploso in alta quota.

A cura di Raffaele Laricchia

