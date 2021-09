Messico: immagini impressionanti durante il terremoto, lampi su Acapulco

Un forte terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito il Messico meridionale e precisamente la regione di Guerrero, dove ha causato molti danni e anche una vittima (bilancio provvisorio). La città più colpita è stata Acapulco, situata sulla costa meridionale del Paese e a pochissimi chilometri dall’epicentro.

I video che vi mostriamo sono stati registrati durante gli attimi della forte scossa da persona che si trovavano per strada. Impressionante la presenza di numerosi lampi nei cieli di Acapulco, volti a rendere ancor più inquietante il momento. Si tratta di lampi generati dalle linee elettriche della città che risentono gravemente dello scuotimento sismico.

Non si tratta in questo caso dei rari lampi sismici, fenomeno ancora in fase di studio che pare rivelarsi durante i forti terremoti.

///TERREMOTI IN TEMPO REALE NELLA NOSTRA PAGINA DI MONITORAGGIO///

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook