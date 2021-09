Messico: straripa fiume, allagato ospedale con pazienti Covid, 16 morti

Una forte ondata di maltempo nei giorni scorsi ha colpito diverse zone del Messico. Piogge torrenziali hanno causato allagamenti ed enormi disagi nello stato di Hidalgo, nella zona est del Paese, con danni in numerose cittĂ .

Il fiume Tula, nel corso di Lunedì, è straripato, allagando anche aree abitate. L’acqua ha travolto anche l’ospedale della cittĂ di Tula de Allende. La struttura è stata invasa dall’acqua che ha causato l’interruzione dell’energia elettrica per diverso tempo. Questo ha portato alla morte di 16 pazienti.

Nella erano ricoverate almeno 56 persone, molte delle quali contagiate da covid-19 . Almeno 15 dei 17 deceduti erano infatti in cura per il coronavirus. Numerosi altri pazienti sono stati evacuati.Â

Stando a quanto riportato dal governatore Omar Fayad, i pazienti sarebbero morti proprio per la mancanza di ossigeno dopo che i macchinari ai quali erano collegati si sono spenti per mancanza di energia. “La situazione è tragica – ha spiegato il governatore – credo che abbiate giĂ potuto verificare con i vostri occhi il dramma che si sta vivendo a Tula. Erano molti anni che non si verificava una situazione del genere”.

