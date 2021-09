Previsioni meteo: week-end di piogge e temporali al sud, siccità al nord!

Lo schema barico instauratosi nel Mediterraneo dalla scorsa settimana resterà praticamente immutato fino al week-end: l’azione dell’anticiclone proseguirà su Spagna, Francia e nord Italia, mentre le regioni meridionali faranno ancora i conti con aria più fresca e instabile.

Nei prossimi giorni, in particolare tra venerdì e domenica, subentrerà anche aria instabile atlantica: una insidiosa bassa pressione riuscirà a superare indenne Francia e Spagna, facendosi strada nell’anticiclone, fino a penetrare nel mar Tirreno dove tenderà ad intensificarsi e a portare maltempo diffuso sulle nostre regioni meridionali.

MALTEMPO INTENSO SULLE ISOLE | Le isole maggiori saranno quelle maggiormente colpite da questa insidiosa depressione tirrenica, soprattutto tra venerdì e sabato. Il maltempo sarà particolarmente intenso su Sardegna e Sicilia, specie sulle coste orientali sarde tra olbiese, nuorese, Ogliastra e sulla Sicilia centro-settentrionale.

La depressione poi porterà nubi e piogge anche su Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, con al seguito piogge e temporali.

I fenomeni più estesi e forti riguarderanno le isole maggiori, mentre sul resto del sud ed in aggiunta Lazio e zone interne di Molise, Abruzzo, Marche e Umbria avremo fenomeni più sparsi e disorganizzati (ma localmente intensi).

Domenica residui temporali e acquazzoni al sud, dopodiché migliorerà rapidamente ovunque entro tarda sera.

SICCITA’ AL NORD | Man mano che ci spostiamo verso nord il tempo sarà via via più stabile grazie alla presenza di un campo di pressione più alta e soprattutto aria più stabile. Le temperature sono destinate a salire fino a 30-31°C in tante località della pianura Padana.

A cura di Raffaele Laricchia

