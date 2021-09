Distruttivo tornado a Pantelleria (Sicilia): almeno 2 morti e 9 feriti, alcuni gravi

Come ampiamente preannunciato una forte perturbazione, sviluppatasi sul Mediterraneo occidentale, sta colpendo fortemente Sardegna e Sicilia.

Nel tardo pomeriggio un temporale estremamente violento (caratterizzato dalla presenza di un mesociclone) ha generato un tornado sull’Isola di Pantelleria, che fa parte della provincia di Trapani.

La tromba d’aria (ricordiamo, sinonimo di tornado) ha colpito la zona che va da Campobello e Cala Cinque Denti, sulla costa nord-orientale dell’Isola. Il vortice ha investito in pieno una decina di automobili, trascinandole via per molti metri e ribaltandole. Purtroppo si registrano due vittime. Si tratta di due persone che erano all’interno delle loro automobili: la furia del tornado le ha scaraventate fuori dagli abitacoli: una è stata ritrovata riversa su un muretto, l’altra a terra.

Si tratta di Giovanni Errera, di 47 anni, vigile del fuoco in servizio sull’isola, e di un pensionato di 86 anni, Francesco Valenza. Si contano purtroppo anche numerosi feriti, almeno 9. Alcuni versano in gravi condizioni.

«Quello che si è presentata ai nostri occhi è stata una scena apocalittica», ha affermato un soccorritore del 118, uno dei primi a intervenire. «Al momento sono due i morti accertati — dice — ma le ricerche proseguono, per verificare se ci sono dispersi. La tromba d’aria è arrivata dal mare — spiega — e in pochi secondi ha trascinato in un vortice case e auto che stavano percorrendo la strada perimetrale dell’isola».

