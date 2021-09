Il tifone Chanthu prossimo all’impatto con la Cina orientale: la metropoli Shanghai col fiato sospeso

Fa sempre più paura il tifone Chanthu, di cui vi avevamo già accennato giorni fa, che è previsto impattare sulla costa orientale della Cina nelle prossime ore.

Il landfall è atteso sulla costa di Zhejiang, provincia della Cina orientale. Secondo l’Osservatorio meteorologico provinciale, il tifone dovrebbe oggi colpire l’area con venti che possono raggiungere i 200 km/h e piogge a carattere torrenziale. Un’allerta è stata diramata per la metropoli di Shanghai, che, secondo le previsioni, sarà colpita da piogge e raffiche di vento intense a partire dalla serata di Lunedì.

Le sedi provinciali per il controllo delle inondazioni, dei tifoni e di soccorso in caso di siccità hanno aggiornato la risposta di emergenza al tifone al livello II. Le autorità locali sono invitate quindi a prepararsi alle inondazioni e a intensificare le operazioni di evacuazione dei cittadini nelle aree a rischio. Secondo le ultime notizie, sono stati sospesi tutti i voli dai due aeroporti di Shanghai a partire dalle 15:00 (0700 GMT) di lunedì. Alcune linee della metropolitana sono state chiuse, mentre le classi e molti uffici e negozi sono stati chiusi per la giornata.

Chanthu ha già colpito Filippine e soprattutto Taiwan, dove la tempesta ha portato piogge intense e inondazioni, oltre a venti a 162 km/h (101 mph) e raffiche fino a 198 km/h (124 mph).

A cura di Francesco Ladisa

