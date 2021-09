Alluvione nel sud della Francia: l’autostrada A9 diventa un fiume, video shock

Una violenta ondata di maltempo originata da forti e persistenti temporali ha colpito nella mattinata odierna il sud della Francia, in particolar modo il dipartimento del Gard, come vi abbiamo documentato in un precedente articolo.

Grandi disagi si sono verificati nel primo pomeriggio lungo l‘autostrada A9, nei pressi del comune di Bernis, nelle vicinanze di Nimes. In questa zona sono caduti fino a 150-200 millimetri di pioggia in poche ore, con conseguenti estesi allagamenti, che hanno interessato importanti arterie stradali.

Il tratto di autostrada, tra West Nîmes e Gallargues, è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia per consentire operazioni di salvataggio delle persone rimaste intrappolate nei veicoli bloccati dall’acqua alta.

Al momento la situazione meteo è migliorata e ha finalmente smesso di piovere, ma restano pesanti disagi alla viabilità stradale e al traffico ferroviario.

A cura di Francesco Ladisa

