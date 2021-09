Meteo: Italia avvolta dall’alta pressione, aumentano le temperature ma anche le nubi

La nostra penisola è sovrastata nuovamente dall’anticiclone africano, i cui effetti però saranno di gran lunga inferiori rispetto a quelli percepiti in piena estate, come ovvio che sia ormai ad un passo dall’autunno. L’alta pressione regalerà diversi giorni stabili al nostro Meridione, mentre il nord vedrà un graduale peggioramento nel corso della settimana, soprattutto a partire da mercoledì/giovedì.

Per il momento bisognerà ancora fare i conti con bel tempo, caldo e siccità.

METEO 14 SETTEMBRE | Stabile e soleggiato su quasi tutta Italia, soprattutto al sud dove vivremo una giornata tipicamente estiva. Aumenteranno le temperature ovunque, con massime fino a 32°C in Pianura Padana e nelle zone interne di Toscana, Lazio, Campania, Sardegna. Fino a 30°C in Puglia, Sicilia, Abruzzo.

Tuttavia sul bordo occidentale dell’anticiclone, dove confluisce aria più fresca atlantica, è in via di sviluppo tanta nuvolosità: si tratta di nubi medio-alte destinate a raggiungere le regioni tirreniche e settentrionali, ma quasi del tutto sterili.

Già in questi minuti osserviamo un aumento della nuvolosità su Liguria, Sardegna e Piemonte, ma nelle prossime ore le nubi aumenteranno anche sul resto del nord e Toscana. Non ci saranno fenomeni, ad eccezione di qualche isolatissimo rovescio a ridosso dei monti della Liguria e del Piemonte.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook