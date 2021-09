Violento temporale nel sud della Francia: alluvione in corso nel dipartimento del Gard

Forti temporali stanno interessando alcune zone della Francia nelle ultime ore per effetto dello scontro fra aria calda di matrice sub-tropicale in risalita dal Nord-Africa e correnti di aria più fresca in quota di origine atlantica.

Un temporale estremamente violento, semi-stazionario, ha colpito l’area fra il dipartimento di Hérault e soprattutto il dipartimento del Gard, nell’estremo est dell’Occitania, con piogge torrenziali, grandine, forti raffiche di vento e migliaia di fulmini.

Pesanti i disagi causati dal temporale che è ancora in corso. Le maggiori criticità si riscontrano nella zona compresa fra Quissac e Nimes. Impressionante l’accumulo di pioggia nella cittadina di Quissac: oltre 150 millimetri in circa 2 ore.

La zona è stata colpita come detto anche da grandinate, con chicchi grossi diversi centimetri che hanno causato danni a vegetazione e agricoltura, ma anche ad automobili e alcuni edifici. Disagi anche al traffico ferroviario per black-out causati dai fulmini.

Ecco un filmato che arriva dalla zona di Quissac, dove è in corso una vera e propria alluvione.

⛈ L’orage a déversé plus de 150 mm de pluie dans le secteur de Quissac dans le Gard où des inondations sont signalées. Le sud de Nîmes est désormais surexposé. (© Floofy Bouh via Météo Gard) pic.twitter.com/gpBGrJ3ccV — Météo Express (@MeteoExpress) September 14, 2021

