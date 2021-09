Avviso di fenomeni intensi dall’Aeronautica Militare: forti temporali in arrivo fra stasera e domani

Una perturbazione atlantica porterà un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche domani Giovedì 16 Settembre sul centro-nord Italia, con piogge e temporali anche di forte intensità.

Vediamo le zone interessate con il bollettino emesso dall’Aeronautica Militare:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12 UTC DEL 15/09/21

SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE:

– DALLA SERATA DI OGGI MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 2021 E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE SU PIEMONTE E LOMBARDIA;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE E PER LE SUCCESSIVE 24/30 SU LIGURIA, TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA;

– DAL POMERIGGIO DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE SULL’UMBRIA, IN ESTENSIONE SERALE AL LAZIO SETTENTRIONALE.

I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA INTENSA ATTIVITA’ ELETTRICA, FREQUENTI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

A cura di Francesco Ladisa

