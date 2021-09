È il giorno del Grindadràp alle isole Faroe: oltre mille delfini massacrati

Momenti di orrore alle isole Faroe, piccolo arcipelago situato tra Gran Bretagna e Islanda, dove lo scorso fine settimana si è “celebrata” l’annuale caccia ai delfini. Centinaia di esemplari sono stati massacrati dagli abitati delle isole Faroe in onore del Grindadràp, il nome della celebre mattanza.

Le terribili immagini che mostrano i cadaveri dei mammiferi arrivano dalla battigia di Skalabotnur a Eysturoy: sono 1.428 i delfini uccisi, talmente tanti da tingere di rosso un’ampia porzione di mare. Ovviamente la mattanza dei delfini ha scatenato l’ira degli ambientalisti e non solo.

Questa pratica barbara si chiama Grindadràp e consiste nel trascinare i mammiferi, soprattutto globicefali e lagenorinchi (i delfini atlantici), a riva e poi massacrarli con dei coltelli. Ogni anno, riporta la Bbc, vengono sgozzate circa 600 balene (globicefali) e 35-40 delfini. A giudicare da questi numeri, è chiaro che il massacro avvenuto domenica non ha precedenti, come ha confermato anche Rob Read, capo operazioni di Sea Shepherd al Times: «Riteniamo che questa sia la più grande caccia singola di delfini o globicefali nella storia delle Isole Faroe, la seconda più grande è stata di 1.200 globicefali nel 1940 – ed è forse la più grande caccia ai cetacei mai registrata in tutto il mondo».

