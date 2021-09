Violento nubifragio colpisce Milano Malpensa, auto sommerse dall’acqua e disagi nei voli

Un violento temporale ha colpito nelle ultime ore la pianura Padana occidentale tra Piemonte e Lombardia: l’intensa cella temporalesca, sviluppatasi in seno alle correnti occidentali più instabili previste già stamattina, ha inizialmente colpito il novarese per poi spostarsi sulla Lombardia.

Il temporale si è rivelato particolarmente violento a causa delle enormi quantità di pioggia riversate al suolo. In meno di un’ora sono caduti oltre 60 mm di pioggia nel novarese, mentre nel milanese si registrano picchi superiori ai 70-80 mm. Tanta pioggia caduta anche su Milano Malpensa: l’aeroporto è stato colpito in pieno dal nubifragio che ha causato disagi enormi e ha costretto a sospendere i voli per circa due ore.

Almeno dieci persone sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco dopo che erano rimaste intrappolate nelle loro auto, sommerse dall’acqua nel perimetro esterno dell’aeroporto di Malpensa. Fortunatamente non si segnalano feriti o vittime.



