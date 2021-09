Allerta meteo della Protezione Civile: intensa ondata di temporali in arrivo domani

Il tempo è pronto a peggiorare nuovamente su quasi tutto il nord Italia e localmente anche al centro a causa di una perturbazione atlantica in avvicinamento da ovest. La massa d’aria in arrivo è particolarmente fresca e sarà determinante per la formazione di un fronte freddo molto esteso e incisivo, caratterizzato da intensi temporali e piogge a carattere di nubifragio.

Il fronte instabile arriverà nelle prime ore della notte sul nord-ovest, dopodiché attraverserà tutto il nord nel corso della giornata di domenica 19 settembre. I temporali saranno rapidi (dalla durata di non più di 3-4 ore) ma particolarmente intensi. Non escludiamo accumuli di pioggia superiori ai 100 mm a ridosso dei monti, specie su Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino e Veneto.

Il fronte instabile porterà maltempo anche su Toscana, Marche, Umbria e, in tarda sera, qualche acquazzone anche su Lazio, Abruzzo, Campania.

In via precauzione è stata emanata l’allerta meteo della Protezione Civile in vista della giornata di domani 19 settembre 2021. Di seguito il bollettino:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Orobie bergamasche

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso

Lombardia: Appennino pavese, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica

Piemonte: Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook