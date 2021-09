Improvvisa eruzione del Cumbre Vieja alle isole Canarie, paura a Las Palmas

Momenti di paura sull’isola di Las Palmas, la più grande dell’arcipelago delle Canarie situato nell’Atlantico centrale, a causa dell’improvvisa eruzione del vulcano Cumbre Vieja.Â

Un insolita attività sismica aveva interessato l’isola negli ultimi giorni, con apice delle scosse di magnitudo richter 3.8: questo incremento dell’intensità delle scosse aveva lasciato presupporre l’inizio dell’eruzione del vulcano Cumbre Vieja, il grande vulcano che sovrasta Las Palmas.

Oggi all’improvviso si è elevata in cielo un’alta colonna di fumo e cenere, con fontane di lava che a completare il parossismo. Il vulcano non eruttava dal 1971.

Le autorità spagnole colte alla sprovvista stanno predisponendo l’evacuazione di quasi 40mila persone qualora l’attività dovesse intensificarsi e diventare pericolosa per i residenti. Fortunatamente si tratta di un’eruzione di tipo effusivo e non esplosivo, per cui il rischio di grosse ripercussioni sulla popolazione è remoto.

Il rischio più grande sarebbe l’eventuale collasso dei fianchi del vulcano, un evento temuto da milioni di persone e che potrebbe causare uno tsunami nell’oceano Atlantico.

A cura di Raffaele Laricchia

