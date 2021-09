Lombardia colpita dai tornado: almeno 5 vortici nel pomeriggio

Pomeriggio particolarmente turbolento in Lombardia, la regione più colpita dalla forte ondata di maltempo arrivata al nord quest’oggi. I numerosi temporale che da stamattina imperversando in lungo e in largo sulla Lombardia hanno prodotto numerosi fenomeni violenti.

In particolare sarebbero almeno cinque i tornado che hanno colpito il territorio lombardo, in cinque distinte località: Roncaro (di cui vi abbiamo parlato poco fa), Settimo Milanese, Corte Palasio (LO), Soresina (CR) e Manerbio (BS). Le testimonianze arrivano dalla pagina facebook “tornado in Italia”, che documenta quotidianamente eventuali episodi tornadici nella nostra penisola.

Fortunatamente non ci sono notizie di feriti o vittime a seguito dei tornado, ma i danni causati sono molti, soprattutto nelle campagne e ad alcune abitazioni. Le immagini che arrivano da Manerbio, nel bresciano, sono impressionanti: il tornado qui formatosi è di grosse dimensioni, molto simile ad uno dei tanti grossi tornado che siamo abituati a vedere negli Stati Uniti.

A cura di Raffaele Laricchia

