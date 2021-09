Meteo: dopo temporali e tornado tempo più variabile, le previsioni

Dopo i pesantissimi disagi causati dal maltempo al nord Italia nella giornata di ieri, soprattutto a causa dei numerosi tornado che si sono abbattuti in pianura Padana, è tornato il Sole.

Come si evince dall’immagine satellitare i cieli sono sereni su quasi tutta la penisola, segno che la pressione è in costante aumento. Il rinforzo dell’anticiclone sarà determinante nei prossimi tre giorni, i quali si preannunciano molto stabili da nord a sud, mentre per quanto riguarda la giornata odierna non escludiamo residui fenomeni legati alle instabili correnti provenienti da ovest.

METEO 20 SETTEMBRE | Stabile ovunque al mattino, mentre tra pomeriggio e sera torneranno isolati rovesci o temporali su Marche, Umbria, Emilia Romagna. basso Piemonte, bassa Lombardia, zone interne della Liguria. I fenomeni localmente potranno essere molto intensi, soprattutto su cuneese, imperiese, spezzino, anconetano, pesarese.

Altrove cieli nel complesso sereno o poco nuvolosi, con fenomeni molto rari e isolati.

Le temperature sono attese in calo anche al sud dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi. Difatti le massime scenderanno fino a 26-28°C su Puglia, Campania, Basilicata e gran parte della Calabria. Resiste il caldo in Sicilia.

A cura di Raffaele Laricchia

