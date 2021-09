Etna in eruzione, altissima colonna di fumo e pioggia di cenere in atto da ore

L’Etna è tornato a ruggire sin dalle prime ore del mattino dopo diversi giorni di tranquillità. Improvvisamente si è elevata in atmosfera un’altissima colonna di fumi, gas e cenere che ha sovrastato numerose località etnee.

Sui centri abitati nord-orientali dell’Etna, come Mascali, Giarre, Fiumefreddo e Linguaglossa è in atto una pioggia di cenere da alcune ore. La causa risiede nelle correnti in alta quota provenienti da sud-ovest, che inevitabilmente spingono polveri, cenere e fumo verso nord-est.

Nel frattempo continua ad eruttare il vulcano Cumbre Vieja sulle isole Canarie. La lava ha raggiunto molte abitazioni, danneggiandole inevitabilmente. I fiumi di lava, molto lenti ma letali, stanno invadendo anche strade, campagne, scuole e raggiungeranno le coste.

A cura di Raffaele Laricchia

