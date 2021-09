Meteo: anticiclone in rinforzo da nord a sud, residui fenomeni oggi

L’alta pressione si sta rinforzando gradualmente su tutta Italia e le condizioni meteo sono in rapido miglioramento su tutto il nord dopo le nuove piogge arrivate ieri sera. Qualche residuo fenomeno si verificherà sulle regioni centrali in giornata, ma nel complesso sarà l’alta pressione sempre più protagonista.

METEO 21 SETTEMBRE | Stabile al nord, Toscana, Lazio e al sud Italia. Maggiori addensamenti su Molise, Puglia centro-settentrionale, Abruzzo, Marche e in Sardegna. Possibilità di piogge sparse e isolati rovesci su Molise e Abruzzo, dapprima sulle coste e a seguire nelle zone interne.

Nubi in aumento in Sardegna ma con fenomeni molto rari.

Temperature stazionarie o ulteriore lieve calo al sud e lato adriatico. Residue raffiche di tramontana in Liguria, altrove venti generalmente deboli.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook