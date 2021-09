Previsioni meteo: altra violenta perturbazione al nord nel week-end, torna l’estate al sud

Non ci sono buone notizie per quel che riguarda il tempo del fine settimana: l’anticiclone che attualmente sovrasta la nostra penisola tenderà gradualmente ad indebolirsi sul suo bordo occidentale favorendo l’ingresso di correnti nettamente più instabili che produrranno un’importante ondata di maltempo su tante nostre regioni settentrionali.

Al contrario, sul centro-sud si intensificheranno le correnti di libeccio e scirocco le quali favoriranno un notevole aumento delle temperature e condizioni meteorologiche da piena estate.

RISCHIO TEMPORALI INTENSI AL NORD | Tra sabato e domenica si instaurerà una configurazione barica particolarmente deleteria per le regioni settentrionali: l’alta pressione si posizionerà tra il centro-sud Italia e i Balcani, mentre il nord se la vedrà con correnti instabili persistenti che daranno vita a temporali forti e soprattutto duraturi.

Le aree più a rischio, in questi casi, sono la Liguria, l’alto Piemonte, l’alta Lombardia, il Veneto, il Trentino e il Friuli, soprattutto a ridosso dei monti dove viene esaltato il fenomeno dello “stau“.

Lo “stau” è il sollevamento forzato dell’aria a causa della presenza di una montagna, che ha come conseguenza la condensazione di maggior umidità e l’arrivo di piogge intense.

Al centro-sud avremo tempo decisamente più stabile, soprattutto sul Meridione: i venti di scirocco porteranno le temperature fino a 35-36°C in molte località di Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

A cura di Raffaele Laricchia

