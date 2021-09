Violenta scossa di terremoto in Nicaragua: epicentro a circa 70 km dalla costa

Il sisma è stato di magnitudo 6.5 ed è stato localizzato in mare a circa 70 km dalla costa. Il terremoto è avvenuto a una profondità di 40 chilometri (24,85 miglia).

Il sistema di allarme tsunami degli Stati Uniti non ha lanciato nessun’allerta in seguito alla scossa.

Il terremoto è stato avvertito distintamente in Nicaragua, ma anche nel vicino El Salvador e in Honduras. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.