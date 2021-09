Forte eruzione alle Canarie: vasta nube di anidride solforosa verso il Mediterraneo e l’Italia

La forte eruzione in corso da giorni alle Canarie, sull’isola di La Palma, sta continuando a causare gravi danni al territorio distruggendo vegetazione, strade, edifici, come vi abbiamo documentato in un questo precedente articolo.

Sono oltre 150 le case finora distrutte dalla lava e del materiale sprigionato dal vulcano. Circa 6 mila le persone evacuate ma per fortuna non si registrano vittime o feriti, segno che il sistema di prevenzione ha ben funzionato evitando la perdita di vite umane.

Anidride solforosa verso il Mediterraneo e l’Italia

L’eruzione del vulcano Cumbre Vieja ha emesso in atmosfera una nube costituita da materiali solidi (piroclasti), ossia cenere, lapilli e gas vulcanici composti da vapore acqueo, anidride carbonica, anidride solforosa, monossido di carbonio, composti di azoto, cloro e fluoro.

A destare preoccupazione, in particolare, è la grande quantità di anidride solforosa sprigionata dal vulcano. Secondo il centro europeo Copernicus, nei prossimi giorni questa vaste nube dovrebbe essere spinta dai venti verso ampie zone del Mediterraneo e raggiungere così anche la nostra penisola, soprattutto le coste tirreniche e la Sicilia.

Valori sotto la soglia di pericolo per la salute umanaÂ

Al momento le autorità non hanno emesso avvisi specifici riguardante pericoli per l’uomo, ma il fenomeno è sotto stretta osservazione: l’anidride solforosa (SO2) è infatti una sostanza che, in alte concentrazioni, può provocare irritazioni alle mucose e agli occhi e infiammazioni polmonari, hanno spiegato medici pneumologi ai media iberici.

Gli effetti dell’anidride solforosa dipendono però, oltre che dalla quantità presente in atmosfera e quindi dalla sua concentrazione, anche dai venti e dalla quota raggiunta dal gas, che può arrivare in troposfera (fino ai 13-18 km di quota) ma anche nella stratosfera (fino ai fino a circa 50 chilometri). Se l’anidride solforosa si ferma alla troposfera, gli effetti sugli esseri viventi possono risultare più significativi. Se invece raggiunge la stratosfera, i rischi diretti per gli esseri viventi sono inferiori, ma può contribuire alla demolizione dell’ozono, strato che filtra i raggi ultravioletti.

Al momento la situazione sembra essere sotto controllo, in quanto la soglia considerata limite per la salute umana (nell’Unione Europea) è 350 μg/m3. In Italia i livelli previsti nei prossimi giorni sono ben inferiori: a Milano si potrebbero raggiungere picchi di 12 μg/m3, a Roma 6 μg/m3. Valori più elevati sono previsti fra Spagna meridionale, Stretto di Gibilterra, con picchi di 20 μg/m3.



A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook