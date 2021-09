Pesante alluvione nel sud della Spagna: immagini catastrofiche dalla provincia di Huelva

Mentre gran parte dell’Europa, in particolare quella centro-meridionale, è sotto l’azione protettrice dell’alta pressione, un’area depressionaria agisce in queste ore sulla penisola iberica.

Violenti e persistenti temporali hanno colpito fra la mattinata e questo pomeriggio l’area sud-occidentale della Spagna, causando forti disagi nella regione dell’Andalusia.

Una vera e propria alluvione lampo si è abbattuta sulla provincia di Huelva, colpendo in particolare la cittadina di Lepe, ma anche località vicine come Isla Cristina e Ayamonte. La pioggia torrenziale ha provocato inondazioni anche nelle strade cittadine, che si sono trasformate in possenti fiumi di acqua e fango che hanno spazzato via tutto sul proprio cammino, compreso decine di automobili.

Nelle ultime ore piogge e temporali intensi stanno colpendo anche altre regioni quali Estremadura, Comunità Valenciana e isole Baleari. Per il momento non vengono segnalate vittime.

Imágenes aéreas de las inundaciones de Lepe que dejan la piel de gallina. Desconozco el autor 🤕 pic.twitter.com/pkjo2MF5pv — MeteoHuelva.es (@Meteohuelva) September 23, 2021

A cura di Francesco Ladisa

