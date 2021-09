Sudafrica: pinguini africani in via di estinzione uccisi da uno sciame di api

Un branco di pinguini africani, una specie in via di estinzione, è stato massacrato da uno sciame di api. L’episodio impressionante è avvenuto a Città del Capo, in Sudafrica, dove vive questa delicata e rara specie di pinguini.

Sono almeno 63 gli esemplari uccisi dalle api, secondo quanto riferito dagli ambientalisti che si sono accorti del disastro avvenuto sulla spiaggia. I pinguini facevano parte di una colonia di Simonstown, una cittadina posta a circa quaranta km dalla capitale.

Le api responsabili di questa strage, conosciute anche come Api del Capo, fanno parte dell’ecosistema locale. I pinguini africani sono arrivati in Sudafrica nel 1983 dall’oceano e da quel momento sono rimasti perennemente sulle coste sudafricane divenendo simbolo di attrazione turistica. Purtroppo questa specie è inserita nella lista rossa dell’Unione Internazionale per la conservazione della Natura.

A cura di Raffaele Laricchia

