Meteo: week-end CALDO al sud, torna il maltempo al nord!

Le immagini satellitari sono più che eloquenti nel mostrarci una situazione di forte stabilità su tutta Italia grazie all’invadenza dell’alta pressione africana, figura barica che sarà responsabile di un deciso aumento delle temperature su tutto il sud nelle prossime 48 ore.

Contemporaneamente assisteremo ad un graduale peggioramento del tempo che coinvolgerà principalmente le regioni settentrionali e quelle dell’alto Tirreno: una massa d’aria più fresca e instabile proveniente dall’Atlantico andrà gradualmente ad erodere l’anticiclone situato attualmente sul centro-nord Italia, favorendo condizioni di spiccata instabilità.

Il peggioramento si concretizzerà nella giornata di domenica e per alcune regioni come Liguria, Toscana, Lombardia e Veneto potrebbe non passare inosservato. Ma andiamo con ordine:

SABATO 25 SETTEMBRE | Stabile su quasi tutta Italia, eccetto un graduale aumento della nuvolosità sul nord-ovest, soprattutto in Liguria dove sarà possibile qualche isolato piovasco a ridosso dei monti. Nubi basse al mattino su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma tenderanno gradualmente a diradarsi in giornata.

Stabile su tutto il centro-sud, eccetto la Sardegna dove le nubi aumenteranno gradualmente dal pomeriggio. Caldo in aumento sul Meridione con picchi di 34°C in Sardegna e 31-32°C su Sicilia, Puglia, Calabria.

DOMENICA 26 SETTEMBRE | Il maltempo arriverà sin dalle prime ore della notte in Liguria, dopodiché si estenderà nel corso della giornata su Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Su Liguria occidentale, Piemonte e Valle d’Aosta il peggioramento sarà piuttosto rapido e relegato tra la notte e le prime ore del mattino; sui settori centro-orientali, invece, avremo maltempo più persistente e condizioni di instabilità particolarmente accentuata.

Non escludiamo l’arrivo di isolati ma forti nubifragi sulla Liguria centrale, in Lombardia e in Veneto.

Tra tardo pomeriggio e sera nubi e acquazzoni raggiungeranno anche la Toscana: anche qui, come in Liguria, avremo possibilità di isolati ma forti temporali persistenti. Le nubi aumenteranno su Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Sardegna ma con fenomeni molto rari. Entro tarda sera avremo un graduale miglioramento su quasi tutto il nord, eccetto residui acquazzoni isolati sulla pianura Padana centro-orientale.

Al sud il fine settimana sarà stabile, caldo e pienamente estivo: le temperature massime sfioreranno i 33-34°C all’estremo sud mentre su Campania, Puglia, Sardegna e Abruzzo avremo picchi di 30-31°C.

A cura di Raffaele Laricchia

