Forti temporali nelle prossime ore: fenomeni anche a carattere di eccezionalità, ecco l’avviso dell’Aeronautica

Correnti più umide e instabili meridionali, legate ad una vasta saccatura atlantica, influenzeranno nelle prossime ore le regioni settentrionali apportando maltempo anche di forte intensità, in estensione poi a parte del Centro Italia.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, che riportiamo di seguito:

SI PREVEDONO DALLE PRIME ORE DI DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SULLA LIGURIA ED IN SPECIAL MODO SULLA TOSCANA, DOVE PROTRANNO ASSUMERE ANCHE CARATTERE DI ECCEZIONALITA‘, IN ESTENSIONE POMERIDIANA ALL’UMBRIA E SERALE ANCHE AL LAZIO SETTENTRIONALE, CON DURATA, PER QUESTE ULTIME DUE REGIONI FINO AL PRIMO MATTINO DI LUNEDI’ 27 SETTEMBRE 2021.

I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA INTENSA ATTIVITA’ ELETTRICA, FREQUENTI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

A cura di Francesco Ladisa

