Eruzione Canarie: lava “inghiotte” campanile di una chiesa, il VIDEO in diretta

L’eruzione del vulcano Cumbre Vieja, cominciata Domenica 18 Settembre, continua a provocare distruzione sull’isola di La Palma, come vi abbiamo documentato già in un precedente articolo.

589 edifici e 21 chilometri di strade sono stati finora distrutti o danneggiati dalla lava sprigionata dal vulcano. Ricoperti circa 258 ettari di terreno, secondo le ultime rilevazioni satellitari del sistema europeo Copernicus.

Impressionanti queste immagini diffuse nelle ultime ore, che hanno ripreso il crollo in diretta di un campanile di una chiesa, sotto l’inarrestabile flusso di lava. Si tratta di una chiesa di Todoque, cittadina situata nella provincia di Santa Cruz de Tenerife, nel centro dell’isola di La Palma. Per fortuna non vi sono stati feriti o vittime in quanto il paese era stato evacuato prima dell’arrivo della lava.

Lava del volcán de La Palma derrumba iglesia de Todoque en España pic.twitter.com/zsGtyBinj7 — Janosik García (@Janosikgarciaz) September 26, 2021

