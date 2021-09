Previsioni meteo: rapidi peggioramenti nel week-end, colpo di scena la prossima settimana?

L’autunno, quello vero, potrebbe finalmente approdare nel Mediterraneo nel corso della prima decade di ottobre: è quanto emerso dagli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici in vista della prossima settimana, i quali intravedono sempre più nitidamente l’arrivo di vaste masse d’aria molto fresca dal nord Atlantico verso la nostra penisola.

Insomma la porta atlantica, quella che da sempre caratterizza l’autunno italiano, potrebbe spalancarsi permettendo l’ingresso di una serie di perturbazioni molto fresche (a tratti fredde) sin verso il cuore del Mediterraneo, con tutti gli effetti che ne conseguono: netto calo delle temperature, piogge diffuse, forti temporali e anche le prime abbondanti nevicate in montagna.

Il presunto colpo di scena, che andrebbe a modificare nettamente l’attuale scacchiere barico europeo, potrebbe concretizzarsi nel corso della prossima settimana, ipoteticamente tra 4 e 9 ottobre.Â

Le primissime note di cambiamento, tuttavia, potrebbero manifestarsi nel corso del week-end (2-3 ottobre): ci riferiamo all’ingresso di rapidi fronti instabili atlantici che andrebbero ad arrecare piogge sparse e qualche forte rovescio sulle Alpi e sui settori tirrenici (nel video maggiori dettagli).

Il tutto però si svolgerà in un contesto ancora particolarmente caldo e umido per il periodo, soprattutto al sud dove avremo temperature massime spesso superiori ai 24-25°C.Â

A partire da lunedì 4 l’alta pressione si indebolirà drasticamente lasciando penetrare perturbazioni decisamente più consistenti ed estese, in grado di portare piogge diffuse a cominciare dal nord Italia.

A cura di Raffaele Laricchia

