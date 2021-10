Cumbre Vieja: nuovo fiume di lava verso il mare, l’isola di La Palma aumenta le dimensioni

Il Cumbre Vieja continua ad eruttare sull’isola di La Palma, nelle Canarie, e i suoi effetti iniziano a modificare la conformazione del territorio. La terza bocca eruttiva apertasi di recente ha sprigionato un fiume di lava che si sta riversando da alcuni giorni nell’oceano: questo flusso di lava risulta ben più liquido rispetto alle altre e per tal motivo ha creato maggior apprensione nelle autorità locali.

La lava, in questo caso, ha attraversato agevolmente campagne e alcune abitazioni, dopodiché si è riversata in mare fino a creare una vera e propria “foce a delta” di lava. Questo delta raggiunge oltre 20 ettari di superficie: la nuova superficie rocciosa creatasi in pochi giorni è larga circa 600 metri e si protrae in mare per 450 metri.

In generale il Cumbre Vieja ha emesso, dal 19 settembre, oltre 80 milioni di metri cubi di lava, capaci di coprire 709 ettari di territorio e colpire 1005 edifici. I dati arrivano dal sistema satellitare europeo di monitoraggio terrestre Copernicus.

A cura di Raffaele Laricchia

