Tragedia in Calabria: 4 morti per esalazioni tossiche da vasca con mosto

Una tragedia si è consumata nelle ultime ore in Calabria, nel cosentino, dove a causa di esalazioni provocate da una vasca dove era contenuto mosto d’uva hanno perso la vita 4 persone. Una quinta persona, una donna, intossicata in modo grave, è stata soccorsa priva di sensi ed è stata trasferita in ospedale. Ora però sarebbe fuori pericolo.

L’incidente è avvenuto nel comune di Paola (Cosenza), in località san Miceli. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Cosenza, Paola e Rende, in attesa anche di una squadra Nbcr, il nucleo che si occupa del rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico.

Le vittime si chiamavano Santino e Massimo Carnevale, padre e figlio di 70 e 40 anni; Valerio e Giacomo Scofano, fratelli di 50 e 70 anni, cognati di Santino Carnevale.

“Una tragedia” dice all’Adnkronos il procuratore di Paola, Pierpaolo Bruni. “Almeno per il momento sembrerebbe essere un grave incidente legato alla produzione del vino fatto in casa. Ovviamente ci sarà un’inchiesta per verificare e capire quello che è accaduto”.

A cura di Francesco Ladisa

