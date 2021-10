Intensa perturbazione in arrivo da domani, l’Aeronautica Militare: attesi fenomeni a carattere di ECCEZIONALITà

In queste ore stiamo assistendo alle prime avvisaglie di una fase di maltempo che dalla giornata di domani interesserà il centro-nord Italia con forti piogge e temporali, determinata dall’ingresso di una saccatura nord-atlantica sul bacino del Mediterraneo.

Si attendono fenomeni di forte intensità, anche a carattere di nubifragio, su diverse regioni centro-settentrionali. Vediamo l’avviso emanato dall’Aeronautica Militare:

DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDI 04 OTTOBRE 2021, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO E TEMPORALE, CHE POTRANNO ASSUMERE ANCHE CARATTERE DI ECCEZIONALITA‘ SU:

– PIEMONTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE SETTENTRIONALE E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE;

– LIGURIA, IN PARTICOLARE SUL SETTORE CENTRO ORIENTALE E PER LE SUCCESSIVE 30 ORE.

DALLA SERATA DI DOMANI SI PREVEDONO, INOLTRE, PRECIPITAZIONI INTENSE, ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO, SU: – TOSCANA SETTENTRIONALE, EMILIA-ROMAGNA OCCIDENTALE E VENETO PER LE

SUCCESSIVE 12 ORE;

– LOMBARDIA PER LE SUCCESSIVE 24 ORE.

I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA INTENSA ATTIVITA’ ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

SI PREVEDONO, INFINE, DAL POMERIGGIO DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, VENTI DI BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI SU LIGURIA IN ESTENSIONE A TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA E LOMBARDIA.

A cura di Francesco Ladisa

