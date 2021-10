Meteo: domenica tra stabilità e primi intensi temporali, le previsioni

Le prime avvisaglie di maltempo, in attesa dell’intensa perturbazione della prossima settimana, stanno interessando alcune nostre regioni tirreniche, in particolare Liguria e Sicilia. Fortemente colpito il genovese da un temporale stazionario, il quale sta causando nubifragi e accumuli di pioggia rilevanti (oltre 150 mm dalla mezzanotte).

METEO 3 SETTEMBRE | Sarà una domenica dai due volti, con l’Italia letteralmente divisa in due: i settori adriatici vedranno tempo prevalentemente più stabile, le regioni tirreniche invece vedranno instabilità disorganizzata e locali fenomeni intensi. Stessa situazione al nord: ad ovest, tra Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale avremo nubi e piogge sparse (localmente forti), mentre sul nord-est avremo tempo più stabile con maggiori schiarite.

Le forti piogge proseguiranno su genovese, Tigullio e savonese orientale per gran parte della giornata, per cui sarà necessario prestare la massima attenzione alle condizioni meteorologiche per rischio idrogeologico marcato.

Anche in Sicilia non escludiamo temporali molto forti soprattutto nel pomeriggio (siracusano, catanese, ragusano, ennese saranno le aree più colpite). Fenomeni sparsi e rapidi su Campania, Lazio, Sardegna, Toscana. Piogge in intensificazione su Piemonte, Valle d’Aosta e alta Lombardia.

A cura di Raffaele Laricchia

