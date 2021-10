Nubifragio su Genova: frane e allagamenti, crolla muraglione a ridosso delle case

Le forti piogge che dalle prime ore del giorno stanno interessando la Liguria centrale (ve ne abbiamo parlato qui) stanno creando diversi disagi sul territorio, in particolar modo nella provincia di Genova, la più colpita.

Gli elevati accumuli di pioggia (caduti anche 150-200 millimetri di pioggia dalla mezzanotte) hanno provocato allagamenti e numerosi smottamenti. Dopo le 10 di stamane una frana si è verificata nell’entroterra genovese, in val Bisagno, esattamente in via delle Gavette, facendo crollare un muraglione. La frana ha fatto riversare una notevole quantità di fango e pietre sulla strada e a ridosso di alcune aibtazioni, che sono state fatte evacuare. Fortunatamente non si registrano feriti.

Situazioni analoghe si sono verificate anche in altri punti della Val Bisagno: un distacco di rocce e terra si è verificato in via Trenscasco mentre si segnalano anche smottamenti negli Orti di Staglieno, coinvolti da diversi smottamenti e allagamenti.

A cura di Francesco Ladisa

