Alluvione Liguria: chiusa autostrada Torino-Savona in direzione Savona

In seguito alle forti piogge che da ore stanno interessando la Liguria centrale e il Piemonte meridionale, causando gravi disagi soprattutto nella provincia di Savona, è stata decisa la chiusura dell’Autostrada Torino-Savona in direzione Liguria. Vediamo il comunicato diffuso poco fa.

L’autostrada A6 Torino-Savona è chiusa per maltempo. La decisione è stata presa intorno alle 10.30 di oggi, lunedì 4 ottobre, per le piogge che si stanno abbattendo tra la Liguria e la provincia di Cuneo. A essere stato interdetto al traffico è il tratto tra Ceva e il bivio della A6/A10 di Savona in direzione del capoluogo provinciale ligure.

L’autostrada A6, detta La Verdemare, è un’arteria in esercizio dal 1960 e ha uno sviluppo di circa 125 km in un senso e 130 nell’altro, essendo i due sensi di marcia indipendenti nel tratto montano tra Ceva e Savona.

A cura di Francesco Ladisa

