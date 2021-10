Alluvione Savona: autobus trascinato dall’acqua a Santuario di Savona [VIDEO]

Situazione molto critica nella provincia di Savona, come vi abbiamo già documentato in un articolo di poco fa, a causa di un violento sistema temporalesco che agisce da ore sull’asse centro-occidentale del savonese.

Il nubifragio ha già riversato accumuli di pioggia eccezionali. Nella zona di Montenotte Inferiore (SV) si registrano oltre 450 millimetri di pioggia dalla mezzanotte. Accumuli ben superiori ai 150-200 millimetri nei dintorni.

Un’alluvione è in corso a Santuario di Savona, nell’immediato entroterra, dove è esondato il fiume Letimbro. L’esondazione del torrente ha provocato l’allagamento di via Guidobono e via XX Settembre, che sono state chiuse al traffico, e delle limitrofe via Busserio, via Grassi, via Montenotte e corso Mazzini. Scooter e auto quasi sommerse, sul posto la polizia locale. Impressionanti queste immagini pubblicate sulla pagina facebook LIMET:

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>