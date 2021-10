Liguria: situazione già grave nel savonese, fiumi in piena e frane

E’ già critica la situazione in Liguria a causa dell’ondata di maltempo in atto, ampiamente preannunciata anche con l’allerta rossa dell’Arpal nella giornata di ieri.

Un intenso sistema temporalesco a carattere auto-rigenerante è attivo da ore sul savonese e sta riversando elevati quantitativi di pioggia dalle prime ore del giorno, in particolar modo sul settore centro-occidentale della provincia, dove si registrano già picchi superiori ai 200 millimetri di accumulo (dalla mezzanotte).

Al momento la situazione più difficile è nelle zone interne del savonese. A Pontinvrea i vigili del fuoco stanno intervenendo per importanti allagamenti causati dall’esondazione del fiume Erro, uscito dagli argini nella frazione di Pian Bottello. Come mostrano le immagini, la situazione è drammatica: le strade si sono trasformate in fiume in piena e alcune automobili vengono strascinate dalla furia dell’acqua.

Situazione critica anche nel comune di Giusvalla, dove il torrente è esondato in più punti e il sindaco invita alla massima attenzione: «La strada provinciale è allagata, occorre prestare la massima prudenza e se possibile evitare gli spostamenti». Disagi anche a Savona città dove si è innalzato il livello del Letimbro che è esondato negli ultimi minuti nella zona di Santuario. Si registrano allagamenti in via Guidobono. Diverse le frane e gli smottamenti nel territorio di Savona.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook