Meteo: al via una settimana piena di maltempo, allerta per le prossime ore

È appena cominciata una settimana che si preannuncia estremamente instabile e perturbata, come ampiamente anticipato nei giorni scorsi. L’Autunno è pronto a fare la voce grossa dopo tanti tentennamenti ed ecco che la pioggia potrà finalmente invadere tantissime nostre regioni da nord a sud, anche quelle che maggiormente stanno soffrendo la siccità estiva.

Il peggioramento sta avendo inizio sui settori più occidentali, come la Liguria e il Piemonte, ma nelle prossime ore inizierà ad estendersi più ad est tanto da invadere gran parte del settentrione e alcune regioni tirreniche.



METEO 4 OTTOBRE 2021 | Maltempo diffuso su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia per gran parte della giornata. Rischio temporali estremi tra Savona e Genova a causa di temporali stazionari e persistenti, in grado di riversare quantità di pioggia eccezionali (si temono picchi oltre 250-300 mm). La situazione delicata ha costretto alla diffusione dell’allerta rossa.

I nubifragi si estenderanno anche al Piemonte e all’alta Lombardia. Entro sera temporali in arrivo anche su Sardegna settentrionale, Emilia, Veneto, Trentino e probabilmente anche in Friuli.

Più stabile sul resto d’Italia, ma ancora per poco! Sulle regioni centro-meridionali il maltempo arriverà con vigore tra martedì e mercoledì, dove persisterà almeno fino al termine della settimana.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>