Alluvione Liguria: le incredibili immagini in una galleria dell’A26 Torino-Savona

La forte ondata di maltempo abbattutasi ieri in Liguria ha lasciato una lunga scia di danni e disagi, in particolar modo fra le province di Savona e di Genova, dove si sono verificate eventi alluvionali, frane e smottamenti. Per fortuna, nonostante il grave dissesto idro-geologico che ha colpito molti territori, non si sono registrati feriti o vittime.

In queste immagini che vi mostriamo, potete vedere in che condizioni versava ieri un tratto dell’Autostrada A26 Torino-Savona (rimasta anche chiusa in un tratto a causa del maltempo): una galleria si è allagata pericolosamente in seguito a diverse infiltrazioni e cascate d’acqua. Segno anche di una scarsa manutenzione delle infrastrutture stradali.

A cura di Francesco Ladisa

